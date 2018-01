België verslaat Australië na vlotte winst van Goffin tegen Kokkinakis

België staat in de Hopman Cup tennis op een onoverbrugbare 2-0 voorsprong tegen gastland Australië. David Goffin (ATP 7) haalde het woensdag in Perth in 1 uur en 21 minuten met 6-4, 6-2 van Thanasi Kokkinakis (ATP 209).

Enkele uren eerder had Elise Mertens (WTA 36) met 2-6, 6-4 en 6-2 gewonnen van Daria Gavrilova (WTA 25). Het afsluitende dubbelspel moet nog worden gespeeld.

Maandag verloor België zijn openingsduel in groep A met 2-1 tegen Duitsland. Mertens ging in twee tiebreaks onderuit tegen Angelique Kerber (WTA 21), waarna Goffin met 6-3, 6-3 won van Alexander Zverev (ATP 4). Het dubbel ging naar de Duitsers.

Zverev en Kerber klopten woensdag Canada, met Vasek Pospisil (ATP 108) en Eugenie Bouchard (WTA 83), met 3-0. De Canadezen hadden maandag ook al met 2-1 verloren van Australië.

Op de slotspeeldag vrijdag staan België/Canada en Duitsland/Australië op het programma. De groepswinnaar stoot door naar de finale van dit officieuze WK voor gemengde landenteams. Daar wachten de Verenigde Staten (met Jack Sock (als hij fit is) en Coco Vandeweghe) of Zwitserland (met Roger Federer en Belinda Bencic). Die twee landen maken donderdag in een onderling duel uit wie groep B wint.