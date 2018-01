Bekende Britse hotelketen onthult de bizarste dingen die het vond in de kamers

Travelodge is een keten van budgethotels in de UK en die heeft zonet een lijst gepubliceerd met de meest bizarre dingen die ze ooit hebben gevonden in een van hun hotelkamers nadat gasten ze hadden achtergelaten. Het gaat onder meer over een bad vol aardappelen, een kano en zelfs een schoonmoeder.

Travelodge beschikt over 542 budgethotels die verspreid zijn over heel Groot-Brittannië en krijgt dus jaarlijks heel wat gasten over de vloer. Die blijken bovendien soms de meest zonderlinge spullen achter te laten eenmaal ze zijn uitgecheckt. Om dat aan te tonen, publiceerde de hotelketen een lijst van het meest vreemde item dat in elke vestiging werd teruggevonden in 2017.

Deze haalden de selectie:

Een vijftig jaar oude teddybeer met de naam Rupert

Een gouden ketting met Boeddha van 24 karaat

Liefst 84 paar bouwvakkersschoenen

Een scootmobiel

Een trouwkleed bezet met Swarovski-diamanten met een waarde van 60.000 euro

Een kano

Een ingenieursdiploma

Een persoonlijk dagboek dat vier decennia overspant

Een wekker die meer dan honderd jaar oud is

Een bad vol aardappelen

Een pilotenlicentie

Ticketjes voor de Orient Express

Levensechte kartonnen borden van Brad Pitt en Ryan Gosling

Een script voor een film

Een drone

Een konijn met de naam Bugs Bunny

Een set tarotkaarten van Hèrmes

Een pen van Montblanc van 9.000 euro

Een horloge van Hublot

Acht manden vol houten lepels

Een skipak van Moncler

Certificaten ter waarde van 600.000 euro

Een vintage koffer van Louis Vuitton vol galajurken

Een modelraket van acht meter hoog

Een boek vol cocktailrecepten

Een winnend lotje van Euromillions van 110 euro

Een standbeeld gemaakt van vijzen

Een zwarte Range Rover, inclusief de sleutels

Een gouden medaille voor heldenmoed uit WO II

Acht koffers vol designerkleren

Een volledig gedecoreerde kerstboom van bijna twee meter

Een Mechelse herder met de naam Betsy

Een kat met de naam Baskin en een terriër met de naam Robbins

Een antieken urne met assen

Twee goudvissen

Een schoonmoeder

De hotelketen vermeldt er ook nog bij dat alle items die in een periode van drie maanden niet worden opgehaald, geschonken worden aan de British Heart Foundation Charity Shops. Benieuwd of ze die schoonmoeder zijn komen halen.