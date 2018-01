Drie Nederlanders opgepakt voor gewapende overvallen: jongste amper 14

Drie jongens uit Swalmen en Roermond, in Nederland, zijn opgepakt voor een aantal gewapende overvallen. De drie verdachten van 22, 17 en 14 jaar zouden bij zeker drie feiten betrokken zijn geweest.

Op 10 december was een Chinees restaurant in Swalmen mikpunt van de dieven, een dag later sloegen de jongens toe bij een woonhuis in dezelfde plaats. Anderhalve week later was het raak in Belfeld. Daar kreeg een frituur ‘bezoek’ van de heren. Bij de drie gewapende overvallen werd volgens de politie telkens veel geweld gebruikt. Of de drie meer gewapende overvallen op hun geweten hebben, wordt op dit moment nog onderzocht door de Nederlandse politie.