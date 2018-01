De Beckhams krijgen (alweer) kritiek op de opvoeding van hun dochter, zie jij waarom?

Victoria Beckham deelde afgelopen weekend een filmpje waarin te zien is hoe haar man Davind hun zesjarige dochter Harper een golfkarretje laat besturen. Die beelden vallen niet bij iedereen in goede aarde.

De Beckhams reisden naar Florida om het nieuwe jaar in te zetten en hadden het naar hun zin in de zon. Het beroemde gezin trok naar de golfbaan en dolde erop los met de kinderen. David Beckham kroop samen met dochter Harper achter het stuur van een golfkarretje en het meisje had de tijd van haar leven toen ze mocht rijden. “Iemand houdt heel veel van haar papa”, schreef een trotse Victoria Beckham bij de beelden op Instargam.





Maar niet iedereen was even trots op het feit dat het meisje zich als volwaardige chauffeur gedroeg. “Ik hou van jullie, jongens, maar dit zit er zo gevaarlijk uit. Een ongeluk is zo snel gebeurd. Wees veilig”, klinkt het bezorgd in de reacties onder de foto’s. Andere fans zijn iets minder mals. “Onverantwoord”, staat er onder meer te lezen.

Schattig

Echter niet iedereen denkt er hetzelfde over. Sommige mensen vinden het vader-dochter moment schattig en brengt hen terug naar hun eigen kindertijd. “Als je goed kijkt, zie je dat David zijn dochter goed vast heeft. Hij heeft nog altijd controle over het voertuig”, schrijft een Instagram-gebruiker. “Dit doet me denken aan mijn kinderjaren toen mijn vader me op de schoot nam achter het stuur. Ik stuurde, hij gaf gas”, schrijft iemand anders. “Wat leuk om te een natuurlijke affectie te zien tussen hen beiden”, staat er nog.

In het (recente) verleden kregen de Beckhams veel kritiek te verduren op hun opvoedingsstijl. Zo vonden velen het afgelopen zomer niet kunnen dat David zijn dochter op de mond kuste en dat zoon Brooklyn een zware Mercedes kreeg als eerste auto.