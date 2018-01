Vlaams-Brabantse Landen getroffen door windhoos

Landen - Het Vlaams-Brabantse Landen is afgelopen nacht, tijdens het stormweer, getroffen door een heuse windhoos. Die richtte vooral heel wat schade aan in de deelgemeenten Waasmont, Walshoutem, Wezeren en Walsbets. Bij enkele woningen ging zelfs het volledige dak eraf. Dat melden de lokale politie van de zone Landen/Linter/Zoutleeuw en de lokale brandweer.

De windhoos trok van Waasmont naar Gingelom en trof over een afstand van enkele honderden meters verschillende woningen, onder meer langs de Hannuitsesteenweg en de Waasmontstraat. Her en der werden dakpannen afgerukt en waaiden schoorstenen omver maar bij een tweetal huizen vloog zowat het hele dak weg. In de St-Norbertusstraat waaide een dikke boom omver en beschadigde daarbij ook elektriciteitskabels. Politie en brandweer kregen in totaal ongeveer 35 oproepen.

In Leuven bleef het aantal meldingen van stormschade dan weer beperkt, zo meldt de lokale politie. Dinsdagavond moest de brandweer een metalen uithangbord aan een gevel langs de Naamsesteenweg beveiligen en ‘s nachts moest ze een boom weghalen die op de Keizersberg was omgewaaid. Woensdagochtend rond 08.20 uur dan waaide de kerstboog op de Bondgenotenlaan omver, zodat die laatste tijdelijk versperd was voor alle verkeer. De brandweer kwam meteen ter plaatse om het gevaarte te verwijderen en rond 09.00 uur was rijbaan vrijgemaakt.