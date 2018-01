Onder Ons Neeroeteren viert sprankelend kerstfeest

Neeroeteren

Maaseik - Dat er bij de petanque- en curvbowlsclub Onder Ons Neeroeteren regelmatig gefeest wordt, is een bekend gegeven. Dat werd ook nu weer bevestigd tijdens het geslaagde kerstfeest. 82 leden en hun partners vierden mee op donderdag 21 december.

Alle aanwezigen waren vol bewondering voor de feestelijke aankleding van de hal, gaande van de kerstversiering tot de prachtig opgesmukte tafels. Bij een glaasje bubbels en lekkere hapjes werd iedereen verwelkomd door de voorzitter die het had over het verdere verloop van de avond.

De worstenbroodjes van een plaatselijke bakker werden goed gesmaakt en de lovende commentaren bevestigden de juiste keuze. Terwijl de feestvierders genoten van een lekker drankje, was het tijd voor de voorzitter om het wel en wee van de club tijdens het afgelopen jaar uit de doeken te doen. Het financiële deel werd door de secretaris/penningmeester uit de doeken gedaan. Na al deze plichtplegingen werden de feestvierders verwend met heerlijke ijstaart.

De Voorzitter himself schudde weer enkel typetjes uit z’n mouw waardoor de aanwezigen in de juiste stemming verkeerden voor de topact. Enkele leden hadden zelf een show in elkaar gestoken waarin de bestuursleden tegen wil en dank het slachtoffer speelden. Dde lachsalvo’s, het applaus en de vele mensen die rechtstonden om alles goed te zien, bewezen dat er dit jaar een uitstekende keuze gemaakt werd: wat je zelf doet…

Vooraleer iedereen naar huis keerde, was er nog de trekking van de tombola die de club toch weer een financieel duwtje in de rug geeft. Alweer beschikte de club over een groot aanbod aan prijzen die, onder begeleiding van grappig commentaar, velen gelukkig maakten. De voorzitter bedankte dan iedereen voor zijn/haar aanwezigheid op dit uiterst geslaagd kerstfeest. Ook wilde hij nog alle helpers bedanken voor hun inzet, waarbij hij een apart woordje van dank richtte tot Antje (Anna Bussels), want dankzij haar steun is de club uitgegroeid tot een van de beste seniorenverenigingen uit de verre omtrek.