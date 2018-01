Dan toch nog geen Jumbo in Bree in 2018

Bree - De Nederlandse supermarktketen Jumbo zal dit jaar nog niet de grens met België oversteken. Dat heeft de financieel directeur van het supermarktbedrijf gezegd in Het Financieele Dagblad.

Het is geen geheim dat Jumbo - na Albert Heijn de grootste supermarktketen van Nederland - naar België lonkt. Het bedrijf zou zelfs al hebben geïnformeerd naar een pand in een nog te bouwen retailpark in het Limburgse Bree, bevestigde eerder de burgemeester.

Maar in een interview met Het Financieele Dagblad heeft financieel directeur Ton van Veen minder goed nieuws voor de Belgische Jumbo-fans. Het bedrijf steekt dit jaar wellicht nog niet de grens over. “We gaan niet lichtzinnig de grens oversteken. Ik zie er het dit jaar nog niet van komen”, klinkt het. Er is nog niets definitief beslist, herhaalt de financieel directeur. “We weten alleen dat Belgen graag naar onze winkels in de grensstreek komen, dus er is wel vraag naar onze formule.”

Jumbo heeft 585 supermarkten in Nederland, goed voor een marktaandeel van ruim 19 procent. Dit jaar zou de keten er de kaap van zeshonderd winkels ronden.