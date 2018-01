Lesley-Ann Poppe wint rechtszaak tegen haar ex-man

Het jaar van Lesley-Ann Poppe is goed begonnen: ze heeft zopas een rechtszaak van haar ex-man Benjamin gewonnen. Hij had haar naam geclaimd als merk, waardoor de blondine hem niet meer mocht gebruiken. Dat mag nu wel weer van de rechter.

“Hij had mijn naam geregistreerd als zijn merk zodat ik hem niet meer kon gebruiken”, zegt Lesley-Ann Poppe aan de telefoon. De 38-jarige zakenvrouw ondernam juridische stappen en die pakken uit in haar voordeel. “De zaak werd voorgelegd aan de stakingsrechter. Op 15 december besloot de rechter dat mijn ex ten kwader trouw had gehandeld. Daarop volgde een zware uitspraak: hij moet me per dag dat hij mijn naam nog gebruikt een dwangsom van 2.500 euro betalen.”

Het is niet zo dat Lesley-Ann Poppe vandaag al een schadevergoeding ontvangt. “De zaak komt opnieuw voor in maart en vanaf het vonnis bekend is, wordt de regeling ingevoerd. Momenteel is het afwachten.”

Voor de bekende Vlaminge kon de timing van haar ex-man niet slechter zijn. “Hij heeft me dat geflikt net voor de opendeurdag van mijn eigen Beauty & Lifestyle Academy in Antwerpen. Daardoor heb ik veel inschrijvingen verloren. Mensen zoeken niet op de naam van mijn instituut, maar op mijn naam. Voor mij betekende het een serieuze streep door mijn rekening, dus ik vind het normaal dat hij nu moet boeten.”