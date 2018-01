Dit briefje wil niemand onder zijn ruitenwisser vinden

Een Australische man schrok zich een hoedje toen hij na een wandeling een handgeschreven briefje achter de ruitenwisser van zijn wagen aantrof. Een briefje dat niemand onder zijn ruitenwisser wil terugvinden - tenzij je fan bent van reptielen.

Michael Garbutt had er op 28 december net een namiddagwandeling opzitten toen hij achter zijn ruitenwisser een wit briefje opmerkte. De leraar uit het Australische Sydney las wat erop geschreven stond: “Hallo, deze namiddag is er een zwarte cobra op je linker voorwiel gekropen. Wees voorzichtig.”

Foto: Facebook

Ondanks het briefje had Garbutt niet verwacht de slang ook effectief aan te treffen. “Ik deed de motorkap open en daar lag hij opgerold onder”, aldus de Australiër. “Zeggen dat ik geschokt was, is een understatement. Als ik eraan terugdenk, denk ik niet dat ik de motorkap zou geopend hebben als ik wist wat eronder school.”

Garbutt nam het zekere voor het onzekere en sloot zijn motorkap opnieuw, om vervolgens een gespecialiseerde slangenvanger te bellen. “Het kostte hem ongeveer een uur om de slang uit de wagen te lokken. De slang probeerde de grijphaak te bijten, dus uiteindelijk heeft de slangenvanger hem met zijn handen gevangen en in een zak gestopt.”

Foto: Facebook

Ook de slangenvanger reageerde intussen op het voorval via Facebook. “Het was moeilijk om hem er eindelijk uit te krijgen”, klinkt het daar. “Het leek alsof hij altijd net de juiste plaats vond tussen de motor en de andere onderdelen om zich achter te verschuilen. Maar we zijn blij dat we hem uiteindelijk hebben kunnen vangen en dat alles goed is afgelopen.”