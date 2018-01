Topless vrouw die betast werd op festival doet haar verhaal: “Mijn borsten zijn geen seksspeeltjes”

De Amerikaanse vrouw die op oudejaarsdag betast werd toen ze topless rondliep op een Nieuw-Zeelandse festivalweide, heeft in een boodschap op Facebook gereageerd op de vele negatieve reacties die ze kreeg nadat de beelden van het incident de wereld rondgingen.

De Amerikaanse Madeline Anello-Kitzmiller (20) liet samen met vriendin Katie Ashworth haar borsten beschilderen op het Rhythm & Vines-festival in Nieuw-Zeeland, maar dat ging al snel gepaard met een resem aan negatieve reacties. Een man ging zelfs nog een stap verder, liep richting de jongedames, betastte één van hen en liep nadien meteen weer weg. Anello-Kitzmiller reageerde door de man tot vier keer toe op het hoofd te slaan, terwijl haar vriendin haar drankje in zijn gezicht gooide.

“Wat is het verschil met al die naakte mannen?”

Toch kwam het gedrag van Anello-Kitzmiller haar op veel negatieve reacties te staan op sociale media. De Amerikaanse reageert nu in een video op Facebook: “Er is veel controverse ontstaan over wat ik deed, en over wat ik die dag droeg. Ik liet mijn lichaam beschilderen op dat festival. Ik betaalde daarvoor, net als veel andere meisjes die daar rondliepen. En ik zag die dag genoeg naakte mannen die daar absoluut niet voor werden lastiggevallen. Dus stel ik de vraag: wat is het verschil?”

“Ik ging topless, omdat ik het naakte lichaam wil normaliseren. En ondanks het incident heb ik me rot geamuseerd op het festival. Mijn keuze om geen kledij te dragen is niet het probleem, wel mensen die denken dat ze het recht hebben om mijn lijf aan te raken zonder mijn toestemming.”

“Mijn borsten zijn geen seksspeeltjes, ze zijn geen uitnodiging. Stop ermee het slachtoffer te beschuldigen. Mensen die zeggen dat ik erom vroeg, zijn voorstanders van een cultuur van verkrachting. Ik hou ervan om naakt rond te lopen. Dus: de glitter-tieten komen terug!”