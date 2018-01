Raponsje uit de sprookjes met het meterslange haar bestaat echt

De Russische Anastasiya Sidorova heeft haar dat wel 1,10 meter lang is en pronkt daar danig mee op Instagram. Het heeft haar al 400.000 volgers opgeleverd en velen vergelijken haar dan ook met de sprookjesfiguur Raponsje.

Dat Anastasiya Sidorova vandaag zo'n lange lokken heeft, is voor haar op zich al een sprookje. De nu 23-jarige Russische kreeg tot haar achttiende namelijk af te rekenen met alopecia. Dat is een aandoening waarbij iemand vrij plotseling gedeeltelijk kaal wordt. Pas toen ze meerderjarig werd, begon haar haar terug te groeien en hoe. Haar rode lokken zijn nu 1,10 meter lang en het leverde haar al de bijnaam 'de echte Raponsel' op en ook een rol in een spotje van Pantene.

Ze is trouwens zelf vastbesloten om naast haar baantje als model aan de slag te gaan als tricholoog. Dat is een dermatoloog die gespecialiseerd is in haarziekten en haarafwijkingen. En laat dat nu net zo'n dokter zijn die haar van haar alopecia heeft genezen.

Geen stijltang

Toch let ze nog altijd goed op met haar lokken. Zo komen er geen stijltang of extensions in de buurt, ze slikt omega 3 en vitamine D en brengt na elke wasbeurt een keratinemasker aan. Of ze ondertussen haar prins op het witte paard heeft gevonden, is echter niet bekend.

