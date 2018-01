Australische tiener verknalt comeback van tennistopper Milos Raonic in Brisbane

Milos Raonic heeft weinig plezier beleefd aan zijn terugkeer op het ATP-circuit. De Canadees verloor woensdag zijn eerste wedstrijd op het toernooi van Brisbane van thuisspeler en tiener Alex de Minaur.

De Minaur, 18 jaar en nummer 208 op de ranking, haalde het met 6-4, 6-4 van de als vierde geplaatste Raonic, die vrij was in de openingsronde.

De 27-jarige Raonic speelde zijn laatste wedstrijd begin oktober in Tokio, toen hij met een kuitblessure moest opgeven. Daarvoor sukkelde hij met de pols, wat hem onder meer de US Open kostte. Eind december zou Raonic deelnemen aan het exhibitietoernooi van Abu Dhabi, maar daarvoor zegde hij af. Op de ranking is de Canadees weggezakt naar plaats 24. Eind 2016 stond hij nog derde.

Het toernooi van Brisbane (hard/468.910 dollar) won Raonic in 2016. Vorig jaar haalde hij er de laatste vier, in 2015 de finale.

Alex de Minaur, die een wildcard kreeg, speelt in de kwartfinales tegen zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot en qualifier Michael Mmoh (ATP 175).