Vrouw die Boef “hoer” noemde, laat van zich horen: “Waar ben je mee bezig?”

De Nederlandse rapper Boef verweet dinsdag drie meisjes voor hoer. Ze waren hem op nieuwjaarsnacht komen ophalen toen hij met een platte band langs de kant van de weg stond. Vandaag reageert een van de vrouwen in de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’: “Als je zo’n man bent, waar waren je vrienden dan? Waarom kwamen die je niet ophalen?”

Een Eindhovense vrouw (24) doet het relaas van die oudejaarsnacht. Ze vertelt dat ze met vriendinnen was uitgeweest naar een feest in de stad. Ze zouden net naar huis terugkeren toen een vriendin telefoon kreeg van Nasr de Barber, de metgezel van rapper Boef. De twee kennen elkaar al langer. Nasr vroeg de vrouw of ze hen geen lift kon geven, want ze hadden een platte band.

“Wij zaten er niet echt op te wachten, het was al laat. Maar voor die vriendin hebben we het toch gedaan”, zegt de vrouw, die uit vrees voor represailles uit het Boef-kamp niet met haar naam in de krant wil.

Slapen in auto

Tijdens de rit waren de rapper en zijn vriend niet bijster communicatief. Ze waren vooral bezig met hun smartphone of sliepen. Toen de jongens ter plaatse waren, gaven ze de vrouwen wel een bedankje. Boef zei zelfs: “Super respect dat jullie dit hebben gedaan.”

Maar thuis nam hij meteen een Snapchat-filmpje op waarin hij de drie vrouwen “kechs’” noemde, wat zoveel betekent als hoer of slet. “Meisjes die korte rokjes dragen, naar clubs gaan, waar wordt gedronken en waar jongens zijn, dat zijn hoeren.” Zo klonk het in zijn filmpje.

Geblokkeerd

Toen de Eindhovense vrouw het filmpje zag begreep ze het niet. “Ik dacht: waar ben je mee bezig. Wij zijn wel degenen die je op komen halen. Terwijl ik je niet eens ken.” Een vriendin van de vrouw reageerde wel op het filmpje, waarop Boef haar meteen blokkeerde.

MNM-dj Karolien Debecker. Foto: © VRT Joost Joossen

Gisteren stak een storm van verontwaardiging op, ook vanuit Vlaanderen. Karolien Debecker van de zender MNM weigert voorlopig Boef nog te draaien. Tegen de late namiddag postte Boef dan toch een excuusvideo. Hij was dronken en had het zo niet bedoeld, zei hij. “Kech is nu eenmaal een woord dat rappers gebruiken.”

Maar een excuus voor de vrouwen? Dat niet. “Ik had hun nummer niet”, aldus Boef.