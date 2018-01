Limburgse woont op Sint-Maarten: “Oskar tekent lieve en slechte orkanen”

Lommel - “Eerst zaten we in mijn slaapkamer. Toen sprong het schuifraam stuk en zijn we naar daar gelopen.” Kleine Oskar (4) kruipt onder het badkamermeubel. Net zoals hij de nacht van 6 september deed, toen orkaan Irma verwoestend toesloeg. “Van donder en bliksem heeft hij schrik, maar tijdens Irma was hij echt niet bang. Gelukkig”, zegt zijn mama Nina Versteegden, een Lommelse die al 9 jaar op Sint-Maarten woont.

“Dit is een lieve orkaan”, zegt Oskar fier, terwijl hij een felgekleurde tekening toont. Het is zijn manier van verwerken. “Hij praat veel over Irma”, zegt mama Nina. “In de eerste weken kribbelde hij ...