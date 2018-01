Vlaamse taxi’s mogen hun tarieven binnenkort zelf bepalen

Taxi’s die klanten oppikken die op de openbare weg hun hand opsteken, moeten in heel Vlaanderen kunnen werken en hun tarieven vrij kunnen kiezen. Dat stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) voor met het oog op een modernisering van de sector, bericht De Tijd woensdag. Nu leggen veel steden de tarieven vast.

De minister wil het onderscheid tussen klassieke taxi’s en limousines vervangen door standplaatstaxi’s, die op vaste locaties wachten, en straattaxi’s, die klanten op de openbare weg meenemen als ze hun hand opsteken. Voor die straattaxi’s wil Weyts de regels sterk versoepelen. Ze zullen wel buiten een zone van 100 meter rond standplaatsen moeten blijven, waarvoor striktere voorwaarden gelden.

Opvallend is dat het voorstel met geen woord rept over Uber, schrijft De Tijd, die erop wijst dat het alternatieve taxiplatform vandaag niet actief is in Vlaanderen, behalve rond Zaventem. In Brussel rijden 500 Uber-chauffeurs rond met een limousinelicentie. De introductie van straattaxi’s, die ook kunnen werken op basis van een digitale overeenkomst, opent de deur voor Uber in Vlaanderen, klinkt het.