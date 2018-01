F1-piloot Fernando Alonso kijkt uit naar deelname aan 24 uren van Daytona

Het seizoen van Fernando Alonso begint al vroeg in 2018 want deze week, van vijf tot zeven januari, beginnen immers de voorbereidingen op de 24 uren van Daytona.

Aan het einde van de maand, in het weekend van 27 en 28 januari, zal Alonso deelnemen aan de 24 uren van Daytona met het United Autosports van McLaren-CEO Zak Brown. Er wordt aangenomen dat hij dat doet als voorbereiding op een deelname aan Le Mans met Toyota.

Voor hij aan het echte werk kan beginnen krijgt de Spanjaard tijdens een driedaagse testsessie nog de kans om te wennen aan de oval in Daytona. Samen met zijn teamgenoten Lando Norris en en Phil Hanson kan hij tijdens ‘The Roar before the 24’ zijn bolide met startnummer 23 al eens aan de tand voelen.

De wereldkampioen F1 van 2005 en 2006 kijkt er enorm naar uit om aan de slag te gaan in de VS.

“Deelnemen aan zo’n iconische race als de 24 uren van Daytona is ongelofelijk,” aldus Alonso. “Ik kijk er ook naar uit om met United Autosports te kunnen racen want zij zijn toch de regerende kampioen in de LMP3.”

“Ik kan niet wachten om in de wagen te springen en op die legendarische oval beginnen te rijden. De laatste maanden heb ik verschillende 24 uren van Daytona bekeken en dat heeft me nog meer gemotiveerd om het zelf te proberen. Het gaat heel leuk worden,” besluit Alonso.

Op Instagram postte de Spanjaard alvast volgend bericht.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: