Publiek kiest naam voor kerstolifantje in Planckendael

De stemming is nog niet helemaal rond, maar met 70% van de stemmen lijkt Suki het ruimschoots te halen als naam voor de olifantenbaby in Planckendael. Intussen maken de verzorgers zich klaar voor de bevalling van Kai-Mook.

Wie nog wil stemmen op de naam van het kerstolifantje in Planckendael, moet zich reppen naar het YouTube-kanaal van het park. Daar kunt u bij de video met de titel ‘Kerstbaby in Plancken­dael’ kiezen uit drie namen. Suki is torenhoog favoriet met 70% van de stemmen. De andere opties zijn Sumalee en Sawadee.

“Het is nog niet officieel, maar bij ons is het al Suki”, lacht Ben Van Dyck, coördinator olifanten. “Een kerstolifantje met een naam die ‘geliefd’ betekent, mooier kan toch niet? Bovendien is het een korte roepnaam. En het lijkt niet te hard op Qyio, want dat zou ook vervelend zijn.”

De kleine Suki doet het in elk geval uitstekend. “Ze eet goed en slaapt veel, zo moet dat bij baby’s. Ze gaat ook vaak mee op pad met haar tantes. Als het wat te lang duurt, gaat mama May weleens kijken, en tante Yu Yu Yin brengt het kleintje op tijd en stond terug naar de mama.”

De bezoekers zijn in elk geval laaiend enthousiast. Iedereen zoekt vol bewondering naar het minislurfje tussen de poten van de andere kolossen. “Op nieuwjaarsdag waren er meer dan 2.200 bezoekers, heel veel voor een druilerige winterdag. Vergelijk het met een mooie zomerdag, dan zijn er zo’n 6.000 bezoekers.” Bij de bezoekers onder anderen Jani Kazaltzis en An Lemmens.

Een van de populairste filmpjes is er eentje van de twee jonkies die samen op pad gaan. Tante ­Qiyo (2) geeft haar kleine nichtje een rondleiding. Grappig om te zien is dat Suki ook bij Yu Yu Yin lijkt te drinken. “Alleen heeft zij geen melk, dat is gewoon een tutter voor haar”, zegt Van Dyck.

Mestballen van Kai-Mook

Dan probeert ze beter eens bij Kai-Mook. Die kan elk moment bevallen. “Of het duurt nog enkele dagen. Afwachten! Haar borsten zijn duidelijk groter worden.” Kleine tekenen wijzen op een nakende bevalling, maar het ultieme teken – mestballen die uit elkaar vallen – is er nog niet. Dat gebeurt één tot drie dagen voor de bevalling en is voor de verzorgers het sein om de nachtbewaking in te schakelen. “Als het begint, verwittigen we iedereen. Ook al kan je de eerste uren niets doen, je wil toch hét moment niet missen. Het blijft iets speciaals.”