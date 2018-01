OPROEP. Stormweer trekt over Limburg: dak van kinderdagverblijf en school weggewaaid

Hasselt - Een zware storm is vannacht over Vlaanderen getrokken. In Limburg zorgde de passage al voor een heleboel schade, gaande van omgewaaide bomen tot volledig weggewaaide daken. De brandweerkorpsen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg ontvingen een 150-tal oproepen. De hulpverleningszone Oost-Limburg kreeg een honderdtal oproepen binnen.

Het KMI voorspelde gisteren rukwinden tot 110 km/uur en de ravage was vroeg in de ochtend al te merken. Bijna alle brandweerkorpsen zijn sinds vanmorgen al in de weer met het opruimen van grote takken of hele bomen die over de rijbaan liggen. Ook heel wat hoogspanningskabels zijn op de weg beland.

“Het zwaartepunt lag vooral in Zuid-Limburg, onder meer in Tongeren, Sint-Truiden, Borgloon, Alken en Kortessem,” aldus Hugo Simons van de brandweerzone Zuid-West Limburg.

Kinderdagverblijf

In Riemst waaide het hele dak van kinderdagverblijf Het Bijennestje in de Nieuweweg in één ruk weg. De pannen, de isolatie, het zeil… het vloog allemaal weg. Het kwam neer op twee auto’s, maar ook aan de overkant van de straat en in de tuin van de buren. De brandweer vermoedt dat een windhoos aan de oorzaak ligt.

Normaal worden er zeven tot tien kinderen opgevangen, maar het kinderdagverblijf is deze week gesloten. Het gezin van de eigenares woont ook in het gebouw, maar als bij wonder raakte niemand gewond. De dochter van het gezin sliep zelfs gewoon door ondanks het ontbreken van een dak.

De brandweer legde een voorlopig zeil in plaats van het dak en vandaag gebeuren al de eerste herstellingen. Het gezin kan gewoon in de woning blijven en ook het kinderdagverblijf zal volgende week gewoon opnieuw de deuren kunnen openen.

Het dak van het kinderdagverblijf in Riemst ligt naast het huis in plaats van erop. Foto: TP

De brandweer was vanochtend al druk in de weer om alles op te ruimen. Foto: eva

Kerststal

In Zonhoven waaide de buurtkerststal aan de Ossendriesstraat weg. Aan be-Mine in Beringen is er wateroverlast.

Maar vooral het zuiden van Limburg kreeg het zwaar te verduren. Daar zijn verschillende daken van huizen weggewaaid. In Kortessem liep manege Sint-Antoniushoeve zware beschadigingen op nadat een deel van het dak de lucht in ging.

Ook in Tongeren werd er vanochtend heel wat schade opgemeten. Zo ging het dak van het muzieklokaal van school Viio aan de Sint-Truidersteenweg waaien.

Het dak van het Viio ging vanochtend waaien. Foto: toro

In Piringen (Tongeren) kwam het dak van een oude schuur terecht tegen de gevel van een nieuw huis. Ook de auto van de mensen raakte beschadigd.

Deze schuur moet het voorlopig zonder dak stellen. Foto: diro

Ook op andere plaatsen in Tongeren gingen daken of dakpannen waaien, zo blijkt uit reacties van lezers. Een wijkschooltje liep ook schade op nadat een deel van het dak van een woning wegwaaide.

Het dak van een garage in de Mulkerweg vloog tot in de tuin van een lezer in de Hasseltsesteenweg. Foto: Evi Daniëls

De dakpannen van deze lezer in Berg (Tongeren) gingen vannacht ook waaien en kwamen in de tuin terecht. Foto: Davy Stassen

Verder beperkt de schade in Tongeren zich tot omgewaaide bomen. De Hasseltsesteenweg werd een hele tijd afgesloten voor alle verkeer. In de omgeving van de Zavelberg was een volwassen boom op de rijweg terechtgekomen. Aan cc de VELINX is een oude populier omgewaaid. De boom viel rakelings langs een gebouw met garages en de kruin belandde in de vijver naast de cultuurtempel. Ook in Berg is een boom omgewaaid. In Piringen was de Mombeekstraat een tijdlang versperd door een omgewaaide boom.

Foto: diro

Ook de kerstboom op de Tongerse Veemarkt overleefde de storm niet, zo meldde een lezer.

Foto: Willy Sporck

Een auto reed vanochtend op de Hasseltsesteenweg in Tongeren ook pardoes op een omgevallen boom. Gelukkig was er enkel blikschade.

De auto kon de omgewaaide boom niet meer ontwijken. Foto: John Eijkenboom

Dak van winkel weg

In de Jos Verlindenstraat in Neerpelt is bij een handelaar in deuren en ramen een stuk van het roofingdak losgekomen. De brandweer legt het voorlopig dicht. De zaakvoerder stelt dat zijn winkel gewoon open gaat.

Deze winkel zal ook zonder dak gewoon kunnen opengaan. Foto: gvb

Omgewaaide bomen

Verder waaiden er in heel Limburg heel wat bomen om. De bomen kwamen op auto’s en huizen terecht en soms moest een straat een tijdlang afgesloten worden. Onder meer in Waltwilder (Bilzen) waren er heel wat omgevallen bomen.

In Waltwilder begaven verschillende bomen het. Foto: TP

In de Reistraat in Lanaken werden door de storm twee bomen ontworteld, waarvan één op het dak van de buren viel.

Foto: TP

In de Eikenstraat in Meeuwen zijn enkele bomen omgewaaid en op een personenwagen gevallen. De bestuurder werd ter plaatse verzorgd en de brandweer maakt de rijweg vrij.

Foto: RDR

Momenteel is de brandweer van Maaseik een boom aan het verzagen op de Kinrooiersteenweg in Neeroeteren. Hierdoor moest de straat voor alle verkeer afgesloten worden. Vanochtend gebeurden ook nog ongevallen in de Beelenstraat en Nagelstraat in Kinrooi waar auto’s tegen omgevallen bomen reden of moesten uitwijken en hierdoor in een weiland belandden. In de Kapelweg in Wurfeld (Maaseik) kon een automobilist evenmin een vallende boom ontwijken en een aanrijding volgde. Gelukkig vielen bij de ongevallen geen gewonden.

In de Wurfelderbroekweg in Wurfeld zitten de mensen dan weer zonder stroom omdat er bomen op de elektriciteitskabels zijn terechtgekomen. Infrax is ter plaatse voor herstellingen en het werk zal nog meerdere uren in beslag nemen.

In de Wurfelderbroekweg zitten ze momenteel zonder elektriciteit. Foto: ppn

Ook de Paalsteenstraat in Hasselt is momenteel versperd door omgevallen bomen.

De brandweer is aan het werk in de Paalsteenstraat in Hasselt. Foto: toro

Op de E314 van Lummen naar Genk was de doorgang tot ongeveer 6 uur moeilijk door een omgevallen boom ter hoogte van Genk-Centrum. Op de E313 van Hasselt naar Luik bemoeilijkte een omgevallen boom de doorgang op de afrit 29, Hasselt Oost. Omstreeks 6 uur was de weg vrijgemaakt. In Tessenderlo was de rechterrijstrook van de E313 van Ranst naar lummen versperd door grote takken.

Omheiningen

Op veel plaatsen moeten ook omheiningen en hekwerken er aan geloven. Zopas blies de wind de omheiningsplaten van een huis op de Weg naar Opoeteren in Gruitrode weg. “We waren nog zo gelukkig dat alles was blijven staan met de storm van deze ochtend toen we rond de middag plots luide slagen hoorden. Een deel van onze omheining is compleet vernield”, vertelt de bewoonster.

Ook in Klein-Gelmen (Heers) liepen omheiningen schade op. Foto: Anneleen Vanherck

Park afgesloten

In Sint-Truiden was domein Het Speelhof vannacht en vanochtend afgesloten tot 8u. Heel wat mensen gaan daar joggen en met dit weer is dat te gevaarlijk. Burgemeester Veerle Heeren raadt mensen aan om zich niet in parken te begeven als het stormt.

Woensdagochtend kunnen er vooral in het oosten van het land nog felle buien vallen, mogelijk zelfs met onweer. Later volgen er tussen de opklaringen door nog enkele buienlijnen met vooral in het noordoosten nog kans op een donderslag. In de late namiddag wordt het droog vanaf de kust. Maxima tot 10 graden. Volgens het KMI geldt nog code geel en op sommige plaatsen code oranje tot vanavond.

Kranten later in de bus

De krantenverdeling in regio Bree gebeurde vanochtend pas bij de tweede ronde. De verantwoordelijke had dit beslist als een voorzorgsmaatregel omdat het stormde. Op de middag is in Bree ook de weg naar de kanaalbrug in de richting van Tongerlo afgesloten omdat er bomen en elektriciteitspalen zijn omgevallen.

OPROEP

Hebt u schade aan uw huis of auto door het stormweer? Stuur ons een foto van de schade met de bijhorende informatie en uw gegevens naar hier@reageren.be