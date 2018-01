De Bruyne staat alweer op veld en rondt als eerste indrukwekkende kaap

Heel België hield de adem in toen Kevin De Bruyne enkele dagen geleden brutaal van het veld getrapt werd door Crystal Palace-speler Jason Puncheon. Amper 55 uur later stond hij echter gewoon weer in de basis voor Manchester City. En deelde hij in de 3-1-zege tegen Watford zowaar al zijn tiende assist van het seizoen uit. Niemand in de Europese topcompetities doet beter.