Passagier van RyanAir is het wachten beu en springt langs de vleugel het vliegtuig uit

Een passagier van een RyanAir-vlucht van Londen naar Malaga wacht een zware boete nadat hij zonder toestemming het vliegtuig verliet langs de nooduitgang. Het vliegtuig stond al een tijd stil op het tarmac en de man wilde niet langer wachten.

De man, een 57-jarige Pool die in Malaga woont en terugkwam van Londen, werd door het luchthavenpersoneel meteen weer op het vliegtuig gezet na zijn ‘ontsnapping’, waar hij moest wachten tot de politie ter plaatse was. Die nam hem mee naar het politiekantoor waar ze zijn gegevens noteerden zodat ze hem konden rapporteren voor een inbreuk tegen de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven.

De Spaanse Fernando Del Valle Villalobos filmde het hele gebeuren en plaatste de beelden op Facebook. “Gisteren, maandag 1 januari, nadat we in Londen vertrokken met een uur vertraging en we dertig minuten moesten wachten in Malaga. Deze meneer besloot dat het genoeg was geweest, activeerde de nooduitgang en klaar”, zo schreef Fernando bij de video. De man zou nog geroepen hebben dat hij “dan wel via de vleugel zou vertrekken.”

Nog volgens Fernando zou de man een hele tijd op de vleugel gezeten hebben voor het personeel hem weer het vliegtuig in kreeg. “Ik weet niet waarom hij het gedaan heeft. Hij moet gewoon geflipt zijn en dit was het eerste wat in hem opkwam.”