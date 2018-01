Zware schade na brand in hotel ‘t Hert

Genk - Een keukenbrand dinsdag rond 19 uur heeft zware schade aangericht in hotel ’t Hert in de Winterslagstraat in Genk. Het vuur ontstond door oververhit vet. Dat gaf een steekvlam waardoor ook de dampkap in brand vloog. Toen de brandweer van Genk aankwam, was het vuur al gedoofd.

“Gelukkig is niemand gewond geraakt”, zegt zaakvoerster Reinhilde Postich. Iedereen kent haar als Noke. Al 14 jaar baat ze het hotel uit. “Het avondeten is in de soep gedraaid door de brand. We zullen zien hoe we het verder aanpakken”, zegt Noke.

In de ontbijthoek en in het restaurant is er veel schade door de rook. “Ook de keuken is vernield: het fornuis is stuk, de dampkap… en natuurlijk schade door de rook.”