Guy Verhofstadt belandt in weinig benijdenswaardig lijstje: “Gemene Vlaamse Kerstman”

Guy Verhofstadt is in een lijstje beland met elf andere mensen die volgens nieuwssite Politico het potentieel hebben om 2018 om zeep te helpen. Naast de ex-premier staan onder andere Meghan Markle en Rupert Murdoch erin.

“Een jaar begint weer, het feestmaal is op en de oudejaarskater is er nog”, aldus Politico. “Dit zou een jaar van goede voornemens, geheelonthouding en fitness kunnen worden, maar je zou ook realistisch kunnen zijn en weten dat 2018 amper beter wordt dan het al povere 2017.”

Voor een nieuw slecht jaar kunnen volgens de nieuwssite twaalf mensen zorgen. “Maar we hebben geen voor de hand liggende kandidaten genomen, zoals Trump, Poetin en Erdogan”, klinkt het. In de plaats kozen ze voor de Arlene Foster, de man die Meghan ‘de verloofde van prins Harry’ Markle in de pas moet laten lopen, Satoshi Nakamoto, Ajit Pai, Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi, de wraakbrigade van #MeToo, Chris Froome, Smart Speakers, mensen die met 4x4’s rijden in steden, bijna iedereen betrokken bij de Amerikaanse midterms (tussentijdse verkiezingen, nvdr) en… Guy Verhofstadt.

De aanwezigheid van de Gentse ex-premier ‘dankt’ hij aan zijn rol in het Brexit-verhaal. Verhofstadt is immers onderhandelaar namens de Europese Unie in de zaak, en zal daarom nog meermaals te maken krijgen met de Britse premier Theresa May.

“Hij heeft de kunst van de oneliner wel in de vingers, maar moet oppassen dat hij zijn hand niet overspeelt”, aldus Politico. “Hij riskeert een gemene Vlaamse Kerstman te worden.” Daarmee doelt Politico op de - volgens de site - wel erg kleine rol van de Vlaming in de zaak. “Hij schept verwachtingen die hij niet kan waarmaken bij de Britten die graag bij de EU zouden blijven. Stop met het schrijven van cheques die je niet kan cashen met je democratisch mandaat.”