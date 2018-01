MNM-dj weigert Boef nog te draaien: “In de middeleeuwen hadden ze meer respect voor vrouwen dan jij”

De Nederlandse rapper Boef kwam vandaag in woelig water terecht nadat hij in eerste instantie weigerde zich te excuseren voor een filmpje waarin hij vrouwen die hem geholpen hadden tijdens oud en nieuw hoeren genoemd had. Later op de dag verontschuldigde hij zich wel, maar dat waren vijgen na Pasen voor MNM-dj Karolien Debecker. Die weigert de muziek van Boef voorlopig te draaien door zijn uitspraken.

“Beste Boef. In de middeleeuwen hadden ze meer respect voor vrouwen dan jij. Excuses of niet, jou draai ik voorlopig niet meer op de radio.” Het is een niet mis te verstane boodschap aan het adres van de rapper, komende van een invloedrijke radio-dj. Debecker bedient met haar programma ‘Generation M’ natuurlijk exact de doelgroep waarop Boef zich richt.

De reacties op Twitter zijn alvast lovend. “Wie volgt dit uitstekende voornemen?” vraagt ene René de Wit, waarbij hij meteen enkele grote Nederlandse zenders vermeldt in de tweet. “U bedoelt nooit meer mag ik hopen Karolien”, vraagt een zekere Eric, die duidelijk vindt dat ze nog niet hard genoeg was voor de Nederlandse rapper. Carsten Van Damme vraagt zich ook meteen af of alle Vlaamse zenders de actie van Debecker willen volgen.