Plasticvervuiling in oceanen aanpakken bij de bron... in Stokkem

Dilsen-Stokkem - Het project ‘Schone Rivieren’ is op zoek naar een paar honderd vrijwilligers om vijf jaar lang het plasticafval langs de oevers van de Maas en Waal te onderzoeken. De ‘burgerwetenschappers’ zullen in de lente en herfst uitgestuurd worden, de resultaten worden verwerkt door de Universiteit Leiden. De eerste opleiding voor het onderzoek langs de Maas vindt volgende week plaats in Dilsen-Stokkem.

Schone Rivieren wil de plasticsoep in de oceanen aanpakken bij de bron. Door te zorgen dat er geen afval meer in de rivieren terechtkomt, hoopt men de drijvende plasticstortplaatsen aan te pakken. Want ...