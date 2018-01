Genk verbiedt vervolg op lessenreeks van omstreden islamprediker

Genk -

De stad Genk verbiedt een lessenreeks van de omstreden islamprediker Ali Houri, oftewel Broeder Alkhattab. In november werd een eerste deel van die cursus al stopgezet omdat de commotie rond de man te groot was geworden, na een reportage in het Nederlandse programma ‘Nieuwsuur’ over een lezing in het stadhuis van Genk. Dinsdag kondigde de Genkse vzw Al Qiblah (Het Kompas) aan dat de lessen vanaf 19 januari hervat zouden worden, maar daar steekt het stadsbestuur dus al meteen een stokje voor. “Omwille van het risico voor de openbare orde en de veiligheid adviseert de politie dit niet toe te laten”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V).