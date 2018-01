Hoe verdient Disney miljarden aan Star Wars?

Hasselt - Amper drie weken na zijn release heeft het achtste deel in de Star Wars-saga al meer dan 1 miljard dollar opgebracht. Het is allicht niet het laatste miljard, want inmiddels komt ook de merchandisingmachine op kruissnelheid. Star Wars gaat echter allang niet meer alleen over mensen naar de bioscoop lokken. Star Wars is cruciaal in de wereldwijde groeistrategie van moederbedrijf Disney.

Toen de relatief onbekende filmregisseur George Lucas in 1977 de film Star Wars: A New Hope uitbracht, durfde allicht niemand vermoeden dat Star Wars: The Last Jedi 40 jaar later niet alleen de fans van ...