“Ik ben deel van een rondreizend circus, maar dan zonder vaste acrobaten"

Alken -

Twintig jaar geleden blies een jongeman van 22 uit Alken met bolle wangen, veel vuur en ietwat guitige blik in de cameralens. Jeroen Berwaerts was een veelbelovende muzikant, zoals dat heet. Met dromen die hem richting solist bij een klassiek orkest leken te gidsen. Het minste wat je kan zeggen, is dat dat gelukt is. Met glans geslaagd, zelfs. Jeroen Berwaerts speelde de afgelopen twintig jaar bij de absolute topensembles van Europa, waarvoor hij stad en land afreist. Door een speling van het lot (en een meevaller in zijn tourschema) troffen we hem in Brussel.