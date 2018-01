Dashcam filmt hoe vrouw zich uit handboeien wringt en politiewagen steelt

De 21-jarige Mia Victoria Thornton was de politie van South Carolina even te slim af na haar arrestatie. Ondanks dat de dame afgelopen woensdag geboeid in de politiecombi zat, slaagde ze er toch in om zichzelf te bevrijden. Kort nadien ging ze er met de wagen vandoor, maar haar vluchtpoging hield niet lang stand.

Het was niet de eerste maal dat ze die dag een carjacking pleegde. Toen ze met de wagen van haar vriend in panne kwam te staan, kreeg ze een lift van een vriendelijke automobilist die toevallig voorbijreed. Aan een kruispunt zag ze echter haar kans om de controle over de wagen te verkrijgen. Thornton nam plotseling het stuur vast en veroorzaakte op die manier bijna een frontale botsing met een andere wagen. Toen de chauffeurs even uitstapten om de schade aan hun zijspiegels op te meten, reed de jongedame weg… om vijf minuten later opnieuw een ongeval te veroorzaken.

Nadat de chauffeur van een sleepwagen haar terugbracht naar de plaats van het eerste ongeval, werd ze gearresteerd door de politie. In de combi voelde ze weliswaar dat ze nog een kans had om te ontsnappen. Enkel de bewakingscamera’s van de politie merkten toen op dat ze haar handboeien wist los te maken en achter het stuur kroop.

De politieachtervolging duurde in totaal een kwartier waarbij Thornton snelheden liet opmeten van meer dan 160 kilometer per uur. Opnieuw was het een crash dat haar tot stilstand bracht. Nadat ze met de politiewagen een boom aanreed, konden de agenten haar voor een tweede maal oppakken. “Ik denk dat een evaluatie van haar mentale toestand noodzakelijk is, maar niettemin geloof ik dat ze wist wat ze deed”, verklaarde sheriff Anthony Dennis achteraf. Op 16 januari moet ze voor de rechter verschijnen.