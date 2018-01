Meer dan 20 gewonden bij brand in appartementsblok in The Bronx

Bij een brand in een appartementsgebouw dinsdagmorgen in de New Yorkse wijk The Bronx zijn 22 bewoners en een brandweerman gewond geraakt. Dat meldt de brandweer op Twitter.

De brand brak in de vroege ochtend uit in een vier verdiepingen tellend gebouw in de Commonwealth Ave. De verwondingen van de slachtoffers zijn niet levensbedreigend, voegt de brandweer toe op Twitter. Volgens New York Daily News zijn er zeven kinderen onder de gewonden.

“Aan het bidden voor een snel herstel van alle gewonden”, reageerde burgemeester Bill de Blasio. “Bedankt aan de New Yorkse brandweer en onze hulpverleners om de brand gedurende de nacht te bestrijden.”

Het Rode Kruis in New York regelt onderdak voor 22 bewoners van het gebouw, aangezien de vrieskou in New York nog de hele week zal aanhouden.

Het is de tweede grote appartementsbrand in minder dan een week in The Bronx. Afgelopen donderdag stierven twaalf mensen in een brand die vermoedelijk veroorzaakt werd door een kind dat met de kachel speelde. Het was de meest dodelijke brand in de stad sinds die in een nachtclub in 1990.