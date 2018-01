Hasselt -

Inbrekers hebben in de nacht van 31 december op 1 januari flink toegeslagen in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. De politie stelde maar liefst tien inbraken vast op enkele uren tijd. Zeven daarvan vonden in Hasselt plaats. Dat is opmerkelijk want de voorbije maanden noteerde de politiezone een daling van het aantal inbraken.