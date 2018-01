Zwaan zwaar gehavend door vuurwerk

Opglabbeek - Een zwaar gehavende zwaan is dinsdag met de nodige moeite gevangen in Maastricht. Brandweerlieden en mensen van de dierenambulance hadden hun handen vol aan het arme beest. Uiteindelijk brachten medewerkers van de Nederlandse Dierenbescherming het dier naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Door lichtflitsen en knallen van afgeschoten vuurwerk begon de vogel in paniek rond te vliegen. Hierbij is hij mogelijk tegen een draad gevlogen zegt Niels Luyten, een medewerker van het Natuurhulpcentrum. “De huid van zijn nek scheurde volledig open. Zijn luchtpijp en slokdarm kwamen volledig bloot te liggen, maar zijn gelukkig niet aangetast.”

Met medische nietjes en draadjes is de huid weer gehecht. Ook krijgt de zwaan antibiotica en pijnstillers. Hij was zichzelf alweer aan het poetsen, vertelt Niels. “Een goed teken. Door de kou is de kans op infecties ook veel kleiner. Wonder boven wonder kan hij dus genezen. De komende uren zijn cruciaal. Dus we moeten nog even afwachten.”

