TIPS. Wat moet je doen voor en tijdens het noodweer?

Vanavond en vannacht is het in heel Vlaanderen opletten geblazen voor stormweer: er zullen opnieuw felle regenbuien zijn en krachtige rukwinden kunnen oplopen tot 120 km/u. Wie voorbereidingen treft, kan mogelijke schade tot een minimum beperken. Wij lijsten enkele tips op.

Bij krachtige wind

• Ga niet onnodig de straat op. Door een plotse rukwind kan je zelf het evenwicht verliezen en een pijnlijke val maken. Daarnaast loop je ook nog het gevaar een ‘vliegend voorwerp’ tegen te komen. Bij stormweer kan het namelijk altijd gebeuren dat verkeersborden, vuilnisbakken of takken plots enkele meters de lucht in vliegen.

• Staan er meubels, vuilnisbakken, parasols of gereedschap in je tuin of op het balkon? Haal ze dan binnen of maak ze goed vast om te voorkomen dat ze omver vallen of wegvliegen.

• Slaapt de hond in de tuin of lopen de kippen vrij rond? Ook je (kleinere) huisdieren hebben een veilige beschutting nodig.

• Moet je toch ergens heen met de auto? Pas dan je rijgedrag aan. Houd je stuur met twee handen vast, zo kan je beter reageren als een windstoot de auto plots ‘opzij duwt’. Langzamer rijden en meer afstand houden is een must, maar ga niet krampachtig achter het stuur zitten. Erg angstig de baan opgaan is geen goed idee, vraag iemand anders je te brengen of stel je verplaatsing even uit.

• Blijf je veilig thuis, maar staat de auto buiten geparkeerd? Dan is het aangewezen om niet onder bomen te staan, vallende takken kunnen een voorruit doen barsten.

Afval of bladeren kunnen afvoerputten en rioolputten verstoppen. Foto: Bart Dewaele

Bij felle regenbuien

• Vergeet de paraplu, de kans dat je hem open kunt houden is zo goed als onbestaande. Bovendien kan het ding schade veroorzaken als het uit je handen glipt. Wie de rukwinden en felle regen trotseert, kiest dus beter voor een regenpak of poncho.

•Zorg ervoor dat de dakgoten, afvoerputjes op de oprit en rioolputten aan je voordeur niet verstopt zitten met afval of bladeren.

• Vergeet de kelder niet. Het is vaak een ruimte waar je niet elke dag komt, maar het is wel de eerste plek die bij hevig onweer kan onderlopen. Zet waardevolle voorwerpen op een veilige hoogte en ontkoppel elektrische apparaten.

• Zorg ervoor dat je een (werkende!) zaklamp in huis hebt, bij een kortsluiting kan die goed van pas komen.

• Is er kans op hagel of sneeuw? Parkeer je auto dan in een garage of onder een dak. Als dat niet mogelijk is, kan je nog steeds een deken, tapijt of zeil plaatsen.

• Op de baan kunnen er al snel grote plassen ontstaan, die kunnen aquaplanning veroorzaken. Pas je snelheid aan en houd voldoende afstand van andere wagens.

In de auto ben je veilig voor de bliksem. Foto: Geert Vanhaverbeke

Bij onweer

Bij stormweer kan het ook wel eens stevig onweren. Schade door blikseminslagen komt geregeld voor, maar ook hier kan je enkele voorzorgen nemen.

• Trek stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact en ontkoppel aansluitingen van de computer en tv.

• Schuilen doe je het best in een veilig gebouw, weg van de ramen. Het licht van een bliksem is bijzonder fel en kan je verblinden.

• Ook in de auto ben je veilig, het metalen koetswerk beschermt je. Houd wel steeds alle ramen en deuren gesloten.

• Toch in openlucht tijdens een stevige onweersbui? Vermijd grote open vlaktes, personen of voorwerpen die boven een omgeving uitsteken lopen het grootste risico op blikseminslag. Probeer dus beschutting te zoeken, maar vermijd alleenstaande hoge bomen, lantaarnpalen of torens. Blijf ook op minstens 3 meter afstand van hekken of afrasteringen.

• In groep loop je een groter risico op blikseminslag. Blijf dus niet bij elkaar, maar zoek beschutting of hurk verspreid van elkaar op minstens 2 meter afstand.

Is er toch schade aan of rond je huis? Neem er dan foto’s van en stel je verzekeringsmaatschappij op de hoogte.

Noodnummer 1722

Het ministerie van Binnenlandse Zaken activeert vandaag het noodnummer vanaf 20 u, voor wie de brandweer nodig heeft bij wateroverlast en/of stormschade. Als je brandweerzone over een e-loket of rechtstreeks telefoonnummer beschikt, kan je daar ook terecht. Het gewone noodnummer 112 blijft op die manier voorbehouden voor (potentieel) levensbedreigende situaties.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste alvast om de parken en bossen in onze hoofdstad dinsdag vanaf 18 u en woensdag de hele dag te sluiten voor het publiek.