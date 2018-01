Politieke onrust Congo: “Politie heeft tijdens betogingen het ergste vermeden”

Brussel - Bij de zware repressie van de betogingen, afgelopen zondag, heeft de Congolese politie enkel haar werk gedaan. Dat zegt generaal Sylvano Kasongo, hoofd van de politie in hoofdstad Kinshasa, dinsdag in een gesprek met Jeune Afrique. Een organisatie van leken van de machtige katholieke Kerk had tot de betogingen tegen president Joseph Kabila opgeroepen. Middenveld en oppositie hadden zich bij die oproep aangesloten. Politie en leger werden massaal ingezet om het protest de kop in te drukken. Afhankelijk van de bron vielen bij de protesten, vooral in Kinshasa, vijf tot twaalf doden. “De politie heeft het ergste vermeden: we mogen ons daarover gelukkig prijzen.”

Kasongo zelf houdt het op twee doden, maar die zouden niets te maken hebben met de protesten. “Zij zijn niet gedood door de politie - we weten niet hoe ze omgekomen zijn”, aldus de generaal. “Het waren hun vrienden van een misdaadbende die hun lichamen hebben overgebracht naar de parochie van Matete. We beschikken over een opname waarin de priester dat bevestigt.”

De organisatie van de betogingen heeft het over een tiental doden en een paar honderd arrestaties, terwijl bronnen bij de VN het op vijf doden houden. “Ik was op het terrein, en ik heb geen tiental doden gezien. Dat is een leugen! En wat betreft de arrestaties: ik heb kardinaal Lauren Monsengwo verzekerd dat zij allemaal vrijgelaten zijn.”

De afgelopen dagen deden op de sociale media beelden de ronde van agenten die in kerken traangas afvuren en ander zwaar geweld gebruiken. “Als dat klopt, dan zijn dat zware en onaanvaardbare fouten. De politie is er om de bevolking te beschermen, niet om het tegenovergestelde te doen. Maar ik heb de beelden nog niet gezien, want het internet was de voorbije dagen geblokkeerd.” Behalve de zware inzet van politie en leger werd, in de aanloop naar de protesten, sms’en en mobiel internet onmogelijk gemaakt.