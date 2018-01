Spiegelgladde frituurolie zorgt voor zware hinder op Antwerpse Ring

Een onschuldig ongeluk met enkel blikschade op de Antwerpse Ring ter hoogte van Berchem heeft tot grote hinder geleid. Drie rijstroken waren meer dan twee uur versperd.

Op de Antwerpse ring staat er dinsdag ondanks de vakantieperiode een lange file richting Gent vanop de E313 tot Berchem. De oorzaak is een ongeval met blikschade ter hoogte van Berchem en een ladingverlies van frituurolie. Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur.

“Een van de bestuurders vervoerde frituurolie en bij de klap is dat op de baan terechtgekomen”, zei Antwerps brandweerwoordvoerder Kristof Geens. “Het goedje ligt over een lengte van 30 à 40 meter en is zeer glad. Onze ploegen zijn volop bezig om het weg te werken.”

Tot dan bleven er drie rijstroken afgesloten. Mogelijk lag het vettige goedje ook aan de basis van het ongeval, maar dat staat nog niet vast. Rond 16.35 uur werd de weg vrijgegeven. Op dat moment stonden er nog files op de E313 richting Antwerpen, de E19 en A12 vanuit Nederland en op de Antwerpse Ring.