Voorbijgangers redden postbode die met fiets in de beek sukkelt

Een postbode kwam in Menen in een beek terecht tijdens zijn ronde. De zwaargewonde man kon worden gered dankzij twee alerte voorbijgangers die hem vonden.

De postbode was dinsdagochtend met zijn fiets onderweg toen het misliep op een smal bruggetje over een beek. Twee voorbijgangers die dezelfde weg namen, zagen zijn fiets liggen tegen de reling van de brug. De postbode zagen ze nergens, maar wat verderop langs de beek vonden ze wel zijn jas. Toen een van hen nog wat verderop ging kijken, zagen ze de postbode met zijn gezicht op de oever liggen. Hij riep nog iets, maar verloor daarna het bewustzijn.

“Hij was zwaar onderkoeld”, zegt een van de twee mannen die hem hielp. “Terwijl we wachtten op de hulpdiensten hebben we hem warm gehouden.”

De brandweer kon de bewusteloze postbode op een brancard naar de ziekenwagen brengen. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Mogelijk is de onfortuinlijke man uitgegleden over natte bladeren op de brug. Dankzij de twee voorbijgangers werd hij net op tijd gered.