Kristof Calvo: “De premier recycleert de N-VA-communicatie en toont nul leiderschap”

“Michel zet juist helemaal niet de puntjes op de i. De premier toont nul leiderschap. Hij recycleert gewoon de N-VA-communicatie. Vindt de premier het dan echt ok dat hij door zijn staatssecretaris fout is geïnformeerd?”, reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo op de communicatie van premier Charles Michel over Soedan.

Op Facebook reageerde premier Charles Michel dinsdag op de heisa die ontstaan is over de Soedanezen die vanuit België naar hun eigen land terugkeerden en daar gefolterd zouden zijn. “De terugkeerpolitiek met betrekking tot Soedan is een gevoelig onderwerp dat om nuance vraagt”, schrijft Michel. “En ze verdient meer dan simplismen en karikaturen.” Hij herhaalt dat er in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de behandeling van de Soedanezen, niemand meer naar Soedan wordt uitgewezen.

Facebook

Volgens Groen-fractieleider Calvo verdient zo’n gevoelig dossier ‘meer sérieux’. “Ik begrijp ergens wel waarom Michel opteert voor Facebook. Hij wil zeker zijn dat zijn ministers en de partijvoorzitters het lezen. Maar eigenlijk is dit geen ernstige manier van werken. Al bijna 10 dagen vraagt het parlement tevergeefs om tekst en uitleg van de premier. Michel zwijgt de hele tijd, maar communiceert nu wel via sociale media. De premier zijn pleidooi voor nuance en terughoudendheid is terecht, maar het probleem op dat vlak zit in zijn eigen regering”.

Voor Calvo is de zaak niet gesloten. “Francken en Michel hebben nog altijd heel wat uit te leggen. Van een regeringslid mag je verwachten dat hij de waarheid spreekt en niet anders dan de waarheid. En laat ons niet vergeten waar het allemaal over gaat: dit is een mensenrechtenkwestie. Het is logisch dat er nu veel aandacht is voor de communicaties van Francken, maar dat mag de aandacht niet afleiden van de andere aspecten. Dat de regering zich engageert om niet meer met die identificatiemissies van al-Bashir te werken. Dat hebben we van Michel ook nog niet gehoord”.