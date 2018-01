Vrouw (43) overleden na zware val op ijspiste Brugge

Een 43-jarige vrouw is overleden na een valpartij op de ijspiste in Brugge. Ze kwam ten val op haar hoofd tijdens oudejaarsnacht. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd.

Valentina M. werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een kwalijke val op de ijspiste in Brugge. Intussen is de vrouw overleden. De veertiger was voor haar overlijden al hersendood verklaard.

Ze kwam tijdens oudejaarsnacht ten val en verloor even het bewustzijn. Ze weigerde om met de toegesnelde dokter naar het ziekenhuis te gaan en werd ’s morgens in kritieke toestand in bed aangetroffen.

Valentina M., een Russische vrouw, was samen met een vriendin in Brugge op vakantie om hier Nieuwjaar te vieren. Tijdens oudejaarsnacht besloot de 43-jarige om de schaatspiste op de Markt op te gaan om te dansen. Een idee dat ook enkele andere feestvierders blijkbaar hadden. De ijspiste was op dat moment nochtans gesloten en dus niet toegankelijk voor het publiek. Omstreeks één uur liep het tijdens de danspartij echter gruwelijk fout. Ze verloor het evenwicht en viel op haar hoofd. Valentina verloor het bewustzijn en de hulpdiensten werden verwittigd.

Die voerden aanvankelijk een neurologisch onderzoek uit ter plaatse. De vrouw leek op het eerste gezicht in orde, maar om geen risico’s te nemen vroeg de arts haar toch mee naar het ziekenhuis te gaan. Dat zag ze echter niet zitten en ze besloot om zich verder niet te laten onderzoeken.

Hersendood

Omstreeks acht uur ’s morgens - dus zo’n zeven uur na de valpartij -werden de hulpdiensten opnieuw opgeroepen. Deze keer moesten ze zich naar een Bed & Breakfast in de Beenhouwersstraat in het centrum van Brugge haasten. Daar troffen ze de Russische vrouw in bed aan. Ze bewoog niet meer en werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Daar verklaarden de dokters de vrouw niet veel later hersendood is, intussen is ze overleden. “Er is een onderzoek gestart”, klinkt het bij de politie van Brugge. “Om na te gaan of de val ook effectief tot haar overlijden heeft geleid.”