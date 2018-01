Nu ook zwangerschapsgeruchten over Kendall Jenner, maar ze stelt meteen orde op zaken

Een recente foto op Instagram van Kendall Jenner zou volgens enkele fans bewijzen dat ook zij zwanger is. Het 22-jarige topmodel drukte echter meteen alle speculaties de kop in door op Twitter één welgemikte zin te delen.

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of er duiken alweer zwangerschapsgeruchten op over de Kardashians. Eerder bevestigde Khloé al dat ze een kindje verwacht en ook Kim en Kanye West wachten op hun derde telg die via een draagmoeder geboren zal worden. Daarnaast wordt er al maanden over gespeculeerd of Kylie al dan niet zwanger zou zijn, nieuws dat nog steeds niet werd bevestigd of ontkend. Dit keer gaan de geruchten echter over Kendall Jenner.

Het 22-jarige model zou een kindje verwachten en het bewijs daarvoor vonden enkele fans bij een foto die ze op Instagram had gedeeld. Daarin is ze te zien in een jurk met polkadots, maar ook met een iets ronder buikje dan we van haar gewoon zijn. Maar van een zwangerschap is geen sprake, maakte ze meteen duidelijk op Twitter. "Ik hou gewoon van bagels, ok!"

i just like bagels ok!!! https://t.co/4IxM9ECLOs — Kendall (@KendallJenner) 31 december 2017