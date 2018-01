Federer klopt Khachanov, Amerikanen spelen tijdens Hopman Cup met 52-jarige… Australiër

Roger Federer (ATP 2) heeft Zwitserland dinsdag in Perth aan een nieuwe zege geholpen op de Hopman Cup. Federer klopte de Rus Karen Khachanov (ATP 45) in twee sets (6-3 en 7-6 (8/6)). Voor de Verenigde Staten was er minder positief nieuws. Speerpunt Jack Sock (ATP 8) viel geblesseerd uit in zijn partij tegen de Japanner Yuichi Sugita (ATP 40) en werd in het dubbelspel, dat zonder inzet gespeeld werd, vervangen worden door de Australische veteraan Pat Cash.

Zwitserland lijkt zo op weg naar een tweede groepszege. Later op de dag treft Belinda Bencic (WTA 74) nog Anastasia Pavluychenkova (WTA 15), waarna Federer en Bencic nog het dubbelspel afwerken tegen Khachanov en Pavlyuchenkova. Zaterdag startte Zwitserland de Hopman Cup met een zege tegen Japan.

Archieffoto Pat Cash. Foto: BELGAIMAGE

Jack Sock moest in zijn partij tegen Sugita na de verloren eerste set (7-6 (7/1)) de handdoek in de ring gooien. De Amerikaan sukelde met een heupblessure en werd in het dubbelspel vervangen door de 52-jarige Australische veteraan Pat Cash, winnaar van Wimbledon in 1987. Cash en Coco Vandeweghe wonnen het duel in drie sets (4-0, 3-4 en 4-0) tegen de Japanner Sugita en de Australische Maddison Inglis (WTA 771), die inviel voor Naomi Osaka (WTA 68), die forfait moest geven door ziekte. Inglis verving Osaka ook al in de enkelpartij eerder op de dag, die ze ook verloor van Vandeweghe. Door het forfait van Osaka was de VS voor de ontmoeting met Japan al zeker van de winst.