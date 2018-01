Daar komen de solden: BV-stylist geeft tips om je slag te slaan

Op woensdag 3 januari starten de wintersolden. Plaats vrijgemaakt in je kleerkast en klaar om de winkelstraten te trotseren? Lees dan toch even te tips na van BV-stylist Jody Van Geert om het beste uit de koopjesperiode te halen.

Wacht nog een paar dagen

“Eigenlijk is de soldenperiode niet meer zo afgebakend als vroeger. De voorbije weken boden veel winkels mooie kortingen aan bij koppelverkopen. Als je een stuk écht wou, dan kon je toen al je slag slaan”, zegt Jody. Verder vindt hij persoonlijk dat de beste, echte, solden te vinden zijn rond 10 januari. “De tweede afprijzing is dan meestal al een feit en de kans op betere zaakjes een pak groter.”

Draag een slimme outfit

“Hou er rekening mee dat alles wat je aantrekt ook weer uit moet in het pashokje”, zegt de stylist. “Stel een comfortabele look samen met bijvoorbeeld een eenvoudige skinny en een hemd. Of ga voor een zwart rolkraagtruitje. Het fijne aan zo’n outfit is dat je gesoldeerde kleren in uiterste nood gewoon tussen de rekken kunt passen. Een rok even over een skinny aantrekken, geeft al een goed beeld van de look, maar dan zonder het lange aanschuiven. Dikke jassen laat je beter thuis. Daar worstel je toch alleen maar mee in de (warme) winkels. Hetzelfde geldt voor schoenen met veters. Kies voor platte instappers.”

Ga voor gek

“Tegenwoordig staat het gekke aspect van mode centraal. Jassen uit nepbont, bijvoorbeeld, zijn kleurrijker dan ooit. Die trend blijft er wel nog een paar jaar in zitten. Hetzelfde geldt voor kledij met logo’s van bekende merken. Luxelabels - denk aan Gucci - zullen niet vaak kortingen toekennen omdat ze crossover collecties aanbieden, maar bij andere labels de mogelijkheiden zijn legio”, zegt Jody. Scoor bijvoorbeeld een sportieve trui van Elesse, FiIa, Kappa en pronk ermee, eventueel in combinatie met soberdere stuks van andere merken. “Nu is het ook een goed moment om plastic te kopen. Calvin Klein en Burberry voorspellen dat transparante mode een hit wordt komende lente.”

Maak er een tripje van Zin om er even tussenuit te knijpen? Schuim dan de winkelstraten in een andere stad af zoals Parijs, Londen of Amsterdam. “Het aanbod in de winkels is vaak anders dan in België, waardoor je met een unieker koopje en extra trots gevoel naar huis komt”, klinkt het. Waar je ook shopt: volgens Jody laat je de kinderen beter thuis om je optimaal op het solden jagen te kunnen focussen.