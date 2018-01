Nog 30 jaar, en dan is er misschien geen chocolade meer

De kans bestaat dat er over dertig jaar geen chocolade meer in de winkelrekken zal liggen. De cacaoplantages hebben zwaar te lijden onder de opwarming van de aarde en als er niet snel oplossingen worden gevonden, zou de boom wel eens met uitsterven bedreigd kunnen zijn en dus ook onze chocolade.

Cacaobomen groeien bij voorkeur op plaatsen ter hoogte van de evenaar waar er voldoende vochtigheid is en overvloedige regen, maar het zou wel eens kunnen dat ze de komende decennia te lijden zullen krijgen onder de toenemende temperaturen als gevolg van de opwarming van de aarde. Die zouden volgens de US National Oceanic and Atmospheric Administration over een periode van dertig jaar met 2,1 graden stijgen. In landen zoals Ivoorkust en Ghana, waar heel wat cacao groeit, zullen ze daarom verplicht worden de plantages naar hogerop en dus kouder gebied te verplaatsen, en dat zal dan weer ten koste gaan van de wilde dieren die er leven.

Er is trouwens al zo'n danig grote vraag naar cacao om chocolade te maken dat het systeem sowieso onhoudbaar lijkt te zijn. De gemiddelde westerse consument eet volgens het onderzoek 'Destruction by Chocolate' namelijk zo'n 286 chocoladerepen per jaar. Voor die hoeveelheid voor één persoon zijn tien cacaobomen nodig. Die leveren niet alleen de nodige bonen, maar ook de boter die essentieel is.

Tekort

Volgens Doug Hawkins van onderzoeksfirma Hardman Agribusiness zou het tekort aan cacao in de komende jaren al oplopen tot 100.000 ton. "In tegenstelling tot heel wat andere landbouwtakken heeft de cacaoteelt niet kunnen profiteren van nieuwe technieken. Meer dan 90 procent van de globale productie is nog steeds in handen van kleine boeren die met verouderd materiaal werken", zegt hij. Al stelt Hawkins ook dat er nog tijd is om te innoveren voor de opwarming van de aarde echt hard toeslaat. Oef.