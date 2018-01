Gielen bergt beachvolley-droom op

Katrien Gielen stopt met beachvolleybal. Half augustus kreeg de Hasseltse een eerste klap te verwerken toen haar partner Liesbeth Mouha ermee ophield. Ze weigerde haar olympische droom op te geven en haalde met Sarah Cools snel een nieuwe sidekick aan boord.

Maar dat Tokio 2020 halen zowel sportief als financieel een zware dobber zou worden, wist iedereen. Samen met Mouha viel immers ook de financiële ondersteuning weg.

“Het was een bewogen jaar met veel ups en downs”, vertelt Gielen aan onze redactie. “Er is een verschil tussen opgeven en beseffen dat het genoeg is geweest. Ik sta nu weer in het onderwijs. Voorlopig even geen volleybal meer voor mij. Volgend seizoen ga ik misschien weer aan de slag in de zaal, maar daar moet ik eerst eens goed over nadenken.”