In januari klink je overal met een glaasje bubbels, maar ken je dit nadeel al?

Nieuwjaar is achter de rug, maar misschien staan er bij jou ook nog enkele bedrijfsfeestjes of recepties op de planning waar de cava, champagne of prosecco rijkelijk zal vloeien. Lekker, maar de bubbeldrankjes kunnen schadelijk zijn voor je gebit...

De Britse tandarts Richard Marques, die veel sterren tot zijn clientèle mag rekenen, waarschuwt in tijdschrift Bazaar UK dat de feestelijke drankjes schade kunnen berokkenen aan de tanden. “De laatste jaren kiezen mensen vaker voor mousserende wijn, cava, prosecco en champagne. Maar een glas bevat gemiddeld één lepel suiker. Ook de brut varianten”, klinkt het.

Dat suiker niet bevorderlijk is voor de gezondheid - ook niet die van onze tanden - weten we al langer. Suiker kan immers tandbederf veroorzaken. Maar in dit geval is er nog een bijkomend probleem. Schuimwijn en champagne bevatten ook koolzuur (vanwege de koolstofdioxide), die na verloop van tijd het glazuur van de tanden kan aantasten. Tenminste, als je heel vaak voor dit aperitiefje kiest.