Actrice Eva Longoria toont babybuikje voor het eerst

De Amerikaanse Eva Longoria is momenteel zwanger van haar eerste kindje, zo heeft de ‘Desperate Housewives’-ster eind december zelf bevestigd via haar woordvoerder. Op 1 januari toonde ze voor het eerst haar buikje aan de wereld.

De 42-jarige actrice is momenteel vier maanden zwanger van haar eerste kindje. Zoals ze eerder zelf liet weten, verwacht ze met haar man José Antonio Bastón een zoon. Naar aanleiding van het nieuwe jaar, plaatsje ze op nieuwjaarsdag een foto van haar bolle buik op Twitter. De actrice droeg een pyjama met rode en zwarte ruiten en liet haar handen op haar buik rusten. Maar naast haar handen, raakten nog enkele andere mensen haar aan.

New year, new adventures! I’m so grateful to my beautiful family for giving this new baby so much love already! ???? #HappyNewYear #2018 pic.twitter.com/XRBVS5u4VS