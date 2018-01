Voorbije jaar 299 bevallingen minder in Limburg

Hasselt - In het voorbije jaar 2017 werden 62.642 bevallingen geregistreerd in Vlaanderen. In vergelijking met de cijfers van vorig jaar (63.899) is dat een daling van 1.257 verlossingen of 2,0%.

In Limburg liep het aantal bevallingen terug van 7.655 (2016) naar 7.356 (2017). Dat is een daling met 299 verlossingen of 3,9%. Enkel in West-Vlaanderen is de daling met 4,1 procent nog groter. Het aantal verlossingen daalt in alle Vlaamse provincies in 2017, dus ook in Antwerpen ( -1.2%), Vlaams-Brabant (-1.5%) en Oost-Vlaanderen (-0.6%). Het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) registreert 100% van de ziekenhuisbevallingen in de 64 Vlaamse materniteiten.