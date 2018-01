David Goffin volgt andere toppers en speelt in februari ATP-toernooi in Rotterdam

David Goffin (ATP 7) heeft zijn deelname bevestigd aan het ABN AMRO World Tennis Tournament, dat van 12 tot 18 februari in het Nederlandse Rotterdam gespeeld wordt, zo maakten de organisatoren dinsdag bekend.

Goffin is na Grigor Dimitrov (ATP 3), Alexander Zverev (ATP 4) en Stan Wawrinka (ATP 9) reeds de vierde speler uit de top tien van de wereld op de hoofdtabel van het toernooi. Ook titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga zal van de partij zijn in de Nederlandse havenstad. Vorig jaar verloor Goffin van de Fransman in de finale.

“We zijn trots op het deelnemersveld”, vertelde toernooidirecteur Richard Krajicek. “Het is in de breedte zeer sterk, met een aantal van de huidige wereldtoppers als blikvangers. Dat Goffin na zijn topjaar naar Rotterdam komt, is goed nieuws voor de fans.”