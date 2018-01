Paniek bij Ostapenko? Letse topper sneuvelt vlak voor Australian Open in eerste ronde WTA Shenzhen

De Letse Jelena Ostapenko (WTA 7) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/750.000 dollar).

In de openingsronde ging de Roland Garros-winnares in 1 uur en 20 minuten in twee sets (6-1 en 6-4) onderuit tegen de Tsjechische Krystina Pliskova (WTA 61). Een opdoffer voor tweede reekshoofd Ostapenko en dat twee weken voor de start van het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

Enkele dagen geleden klopte de Letse wel Serena Williams in een exhibitiewedstrijd in Abu Dhabi.