Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko vindt dat de regels aangaande de motoren in de Formule 1 veel eenvoudiger moeten. Hij geeft aan dat de onderhandelingen in de goede richting evolueren maar de fans moeten daar als winnaar uit komen.

Ross Brawn werkt als sportief directeur van de Formule 1 samen met een groep specialisten om de motorregels vanaf het F1-seizoen 2021 vorm te geven. Dat zal geen sinecure worden want een eerste voorstel werd allerminst op gejuich onthaald, Ferrari dreigt er zelfs mee om de sport te verlaten na 2020 als dit de gevolgde weg wordt.

Ook bij Mercedes lopen ze niet echt warm voor het nieuwe concept. Dat moet er eigenlijk in grote lijnen voor zorgen dat de motoren simpeler van ontwerp worden om zo de kosten te drukken. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft echter al laten verstaan dat de Formule 1 altijd het toppunt van technologie geweest is en hij vindt dat dat zo moet blijven.

Red Bull-talentenjager Helmut Marko van zijn kant staat wel achter de plannen van Brawn. Hij vindt een simpeler motorconcept de beste keuze voor de toekomst.

“Het evolueert in de goede richting,” aldus Helmut Marko tegenover de officiële F1-website. “Zoals het nu is kan het niet verder. De regels zijn veel te ingewikkeld. De fans moeten de baas zijn, zij moeten de regels gemakkelijk kunnen begrijpen en dat is met de huidige motorregels onmogelijk.”

Sinds het huidige hybride-tijdperk in 2015 begon hollen Red Bull en partner Renault achter de feiten aan. De Fransen lijken er maar niet in te slagen om zowel op het vlak van vermogen als betrouwbaarheid hun concurrenten Mercedes en Ferrari helemaal bij te benen.

Daarom vindt Marko het helemaal niet vreemd dat Mercedes geen voorstander is om de regels te veranderen.

“Natuurlijk begrijp ik het standpunt van Toto Wolff: als hij zijn motor verliest is hij ook zijn voordeel kwijt. Het is normaal dat hij zich daar tegen verzet.”

“Hoe dit zal aflopen? Ik denk dat we goedkopere motoren zullen krijgen die meer lawaai zullen maken. We gaan in de goede richting,” besluit Marko.

