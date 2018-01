Donald Trump stuurt eerste tweet van het jaar de wereld in: Pakistan reageert verontwaardigd

Met zijn eerste tweet van het nieuwe jaar heeft de Amerikaanse president Donald Trump bondgenoot Pakistan een veeg uit de pan gegeven: “33 miljard dollar aan hulp, en in ruil krijgen we enkel leugens en bedrog”. De Pakistaanse regering reageert op de beschuldigingen door de Amerikaanse ambassadeur in Islamabad op het matje te roepen.

“De VS hebben Pakistan in de laatste vijftien jaar stomweg meer dan 33 miljard dollar aan hulp gegeven. Zij hebben ons niets teruggegeven behalve leugens en bedrog, en onze leiders voor dwazen gehouden. Zij bieden onderdak aan terroristen op wie wij in Afghanistan jacht maken, met weinig hulp. Gedaan daarmee.” Dat is de boodschap die Donald Trump maandag op Twitter lanceerde aan het adres van Pakistan.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 januari 2018

Pakistan reageerde meteen door de Amerikaanse ambassadeur in Islamabad te ontbieden, zo maakte een Amerikaanse woordvoerder dinsdag bekend. Ambassadeur David Hale werd maandagavond op het matje geroepen door het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, een zeldzame daad van wantrouwen. Volgens een woordvoerder van de ambassade is de diplomaat erheen getrokken en heeft hij er “ambtenaren ontmoet. Wij hebben niets te zeggen over de inhoud van de ontmoeting”. Het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde geen vragen beantwoorden.

De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Khoerram Dastgir-Khan liet intussen wel weten dat zijn land “de VS hebben geholpen om terreurorganisatie al-Qaida te decimeren, om in ruil scheldpartijen en wantrouwen te krijgen”. Pakistan ontkent de Amerikaanse beschuldigingen al lang, en verwijt de VS op zijn beurt voorbij te gaan aan het feit dat duizenden Pakistanen zijn omgekomen in de strijd tegen de terreur.

Gespannen relaties

De tweet van Trump is het voorlopige hoogtepunt in oplopende spanningen tussen beide landen. Afgelopen zomer raakte de relaties tussen beide landen al danig vertroebeld, toen de regering-Trump een nieuwe strategie voorstelde voor het bestrijden van terreur in Afghanistan, een buurland van Pakistan. Toen riep Trump het regime in Islamabad al op om te stoppen met steun aan militanten die een veilig onderkomen vinden in de grensstreek tussen beide landen, en waarschuwde hij dat Pakistan “veel te verliezen had” als het zijn oproep geen gehoor gaf.

Joshua Boyle, zijn echtgenote Caitlan Coleman en hun drie kinderen werden jarenlang gevangengehouden door de Taliban Foto: AP

Vorige week berichtte de New York Times dat de regering-Trump overwoog om 255 miljoen dollar aan steun in te houden als reactie op het vermeende Pakistaanse falen in de strijd tegen terreur, nadat het land de Amerikanen toegang weigerde tot een gevangen Taliban-militant die betrokken was bij de ontvoering van een Canadees-Amerikaans koppel dat vijf jaar gevangen had gezeten. Die kon volgens de Amerikanen nuttige info geven over andere Amerikaanse gegijzelden in Afghanistan.

In december bracht de Amerikaanse vicepresident Mike Pence al een verrassingsbezoek aan Afghanistan, en zei hij dat de Amerikaanse regering Pakistan “een laatste waarschuwing gaf voor steun aan Taliban-rebellen”. Ook toen leidde dat tot een stroom aan protest van Pakistaanse leiders. Pakistan is al sinds de Koude Oorlog een belangrijke bondgenoot van Washington in de regio.