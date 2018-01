Spectaculaire crash: sportwagen rijdt in op auto met drie kinderen in

Een Brits gezin heeft oudejaarsavond doorgebracht in het ziekenhuis nadat een onstuimige chauffeur op hun wagen had ingereden. Een Audi R8 ramde hun geparkeerde gezinswagen toen er drie kinderen inzaten. Eén kind moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

In het Britse West Yorkshire zijn de politie en brandweer op oudejaarsavond moeten uitrukken voor een zwaar ongeval. Een Audi R8 was ingereden op een zwarte Nissan die net klaarstond om te vertrekken. “We hebben zo snel mogelijk een ambulance gestuurd en hebben ervoor gezorgd dat de verkeershinder beperkt bleef”, zegt de woordvoerder van Yorkshire Ambulance Service.

Een Audi R8, die ongeveer 130.000 euro kost, gaat van 0 naar 95 km/uur in 3 seconden. Waarschijnlijk had de bestuurder de controle over het stuur verloren. Het kind dat naar het ziekenhuis werd gebracht, is niet in levensgevaar.